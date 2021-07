Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch und Pkw-Diebstahl

Osnabrück (ots)

In der Zeit von 22 Uhr bis 04:30 Uhr ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in der Sandstraße ein Einbruch mit anschließendem Pkw-Diebstahl. Auf dem Abschnitt zwischen Rehmstraße und Am Pappelgraben drang ein bislang unbekannter Täter über einen Balkon im 1. Obergeschoss in eine Wohnung ein. Während die Bewohnerin schlief und nichts bemerkte, wurden Zigaretten, ein Smartphone und ein Schlüsselbund entwendet. An dem Schlüsselbund befanden sich auch die Fahrzeugschlüssel eines Nissan Micra, dieser Pkw wurde entwendet. Der Pkw in der Farbe "Cappuccino" wurde erstmalig 2009 zugelassen und wurde zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen OS-A 5365 geführt. Wer Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Pkw geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

