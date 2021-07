Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Lexus-Fahrerin nach Straßenverkehrsgefährdung auf B68 gesucht

Bersenbrück (ots)

Am Nachmittag des 03. Juni 2021 ereignete sich auf der Bramscher Straße (B68) eine Straßenverkehrsgefährdung. Der Fahrer eines weißen Transporters der Marke VW überholte über eine Linksabbiegespur trotz des Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge. An der Kreuzung B68/B218 kam es dann gegen 16 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Transporter-Fahrer und dem Fahrer eines grünen BMW Mini. Diese Situation könnte eine Frau beobachtet haben, die an der Ampel in einem weißen SUV der Marke Lexus wartete. Die Polizei in Bersenbrück bittet diese Autofahrerin und weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

