Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Unfallflucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, zu der es zwischen Samstag 18.00 Uhr und Sonntag 08.15 Uhr in der Eichhäldenstraße in Oberstenfeld kam, sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, Zeugen. Am Beginn der Eichhäldenstraße, kurz nach der Kreuzung mit der Kreuzstraße, stand ein Mazda am Fahrbahnrand. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen den geparkten PKW, so dass diese ein Stück nach vorne versetzt wurde und ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon.

