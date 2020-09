Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Älteres Ehepaar bei Unfall schwer verletzt Brakel, Sonntag, 13.09.2020, 11.53 Uhr

Brakel (ots)

Sonntagmittag befuhr der Mann eines älteren Ehepaares, im Alter von 79 und 80 Jahren, die B252 von Steinheim in Richtung Brakel, die jüngere Ehefrau befand sich auf dem Beifahrersitz. Ungefähr auf Höhe des Marienbildnisses "Mutter Gottes im Wasser" kam der Fahrer aus bisher nicht feststehenden Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich im dortigen Straßengraben und kam anschließend zum Stillstand. Beide Insassen wurden schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser der Umgebung verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden, er wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

