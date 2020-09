Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bei Auffahrunfall verletzt

Höxter (ots)

Ein 23-Jähriger aus Nieheim wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Albaxer Straße in Höxter am Samstag, 12.09.2020, gegen 12.45 Uhr, leicht verletzt. Er befuhr die B64 innerhalb von Höxter und musste verkehrsbedingt warten, da vor ihm ein anderes Fahrzeug nach links abbiegen wollte. Ein 19-Jähriger aus Marienmünster erkannte den wartenden Ford Mondeo zu spät und fuhr mit seinem Ford Fiesta auf. Der verletzte Nieheimer suchte selbständig einen Arzt auf. Der Ford Fiesta musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Für ca. 1,5 Stunden kam es durch die Bergung und die Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen. /Te.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell