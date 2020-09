Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alkoholisierter E-Bike-Fahrer verletzt sich bei einem Verkehrsunfall

Warburg (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020, ereignete sich in Warburg-Rimbeck ein Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bike und ein Auto beteiligt waren. Ein 55-jähriger Mann fuhr gegen 19:40 Uhr mit seinem E-Bike auf der Straße "Im Bogen" in Richtung Elisabethstraße. In einer Linkskurve kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und einem entgegenkommenden Audi A 6 Avant. Der aus einem Ortsteil von Warburg stammende E-Bike Fahrer, der keinen Helm trug, verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt, so dass eine Blutprobe veranlasst wurde. An dem Audi entstand durch den Zusammenstoß eine Beschädigung an dem rechten Kotflügel, der Stoßstange, der Windschutzscheibe und dem Dach in Höhe von rund 4.000 Euro. /ell

