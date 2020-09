Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Nieheim (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020, parkte eine Fahrerin ihren weißen Opel Insignia Kombi mit Höxteraner Kennzeichen auf einem Parkplatz vor einer Arztpraxis in Nieheim in der Markstraße. Um 10:25 Uhr stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug innerhalb der letzten Viertelstunde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Es ist ein Schaden an der Heckklappe, der Beleuchtung und der Stoßstange im hinteren, linken Bereich von rund 1.500 Euro entstanden. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter, Telefon: 05271/962-0, zu melden. /ell

