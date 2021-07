Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Café in der Innenstadt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Donnerstag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Café in der Redlingerstraße ein. Der oder die unbekannten Einbrecher entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag aus der Kasse, der entstandene Sachschaden übertrifft das Diebesgut. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell