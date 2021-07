Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Outdoorküche entwendet

Osnabrück (ots)

Bereits am frühen Morgen des 27. Juni, zwischen 03:00 Uhr und 04:55 Uhr, kam es an der Elbestraße zum Diebstahl einer hochwertigen Outdoorküche. Zwei Täter bauten die Küche im genannten Zeitraum Stück für Stück ab und transportierten die Einzelstücke dann mit einem Fahrradanhänger ab. Beide Täter waren mit Fahrrädern unterwegs, nur ein Fahrrad hatte den besagten Anhänger. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen die Täter aufgefallen sein könnten. Ebenso werden Personen gebeten sich zu melden, die Hinweise zu einer hochwertigen Outdoorküche geben können, deren Herkunft unplausibel erscheint. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf annähernd 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei unter 0541/9998800 oder 0541/327-2215.

