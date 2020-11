Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter bei Diebstahl aus Pkw festgenommen

Heinsberg-OberbruchHeinsberg-Oberbruch (ots)

In der Nacht zum 27. November (Freitag), gegen 2.25 Uhr, beobachteten Polizisten einen verdächtigen Mann auf der Boos-Fremery-Straße, der sich einen dort abgestellten Mercedes Sprinter ansah. Sie nahmen ein dumpfes Geräusch wahr und sahen, wie der unbekannte Mann zügig den Tatort verließ. Die Beamten verfolgten ihn und konnten ihn in der Dammstraße ergreifen und festnahmen. Er handelte sich um einen 37-jährigen Mann aus Heinsberg. Später wurde festgestellt, dass aus dem Sprinter ein Lasermessgerät entwendet worden war, welches am Festnahmeort sichergestellt werden konnte. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen den Mann. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

