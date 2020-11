Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter drangen in vier Pkw ein

Hückelhoven-MillichHückelhoven-Millich (ots)

Unbekannte drangen zwischen Dienstag, 24. November, 20 Uhr und Mittwoch, 25. November, 6.45 Uhr, in vier Pkw ein. Zwei Pkw waren in der Straße Zur Spinnerei geparkt. Die Täter drangen darin ein und entwendeten allerdings auf den ersten Blick nichts. In zwei weitere Pkw, die an der Straße In der Weide parkten, drangen sie ein und entwendeten aus einem Fahrzeug einen Werkzeugkoffer. Aus dem anderen wurde ebenfalls nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell