Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Übach-Palenberg-PalenbergÜbach-Palenberg-Palenberg (ots)

An einem Pkw auf einem Parkplatz an der Wurmtalstraße schlugen Unbekannte am Mittwoch, 25. November, zwischen 12.40 Uhr und 21.55 Uhr, die Scheibe der Fahrertür ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Sie entwendeten mehrere Schachteln Zigaretten, Silikonkartuschen sowie andere Kleinteile.

