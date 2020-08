Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Geschäftseinbrüchen in Herne und Wanne-Eickel gesucht

Herne, Wanne-Eickel (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (27. August, 18.30 Uhr) und Freitag (28. August, 8.55 Uhr) in ein Geschäft am Eickeler Markt 14 in Wanne-Eickel eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld und entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung.

Am Freitagmorgen (28. August) kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Geschäft an der Bahnhofstraße in der Herner Innenstadt. Zwei Männer brachen die Eingangstür auf. Beide flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Beide Männer trugen Kapuzenpullover, einer der beiden hatte zudem eine kleine Umhängetasche bei sich.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in beiden Fällen nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8505 (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441).

