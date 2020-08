Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (16) bei Unfall in Witten verletzt

Witten (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf dem Ruhrradweg am Südufer des Kemnader Stausees am Freitag, 28. August (16.40 Uhr), in Witten verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 16-jährge Wittener bei dem Versuch, eine weitere Radfahrerin (16, ebenfalls aus Witten) anzuschieben, die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte auf die Fahrbahn.

Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das Mädchen blieb unverletzt.

