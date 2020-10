Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Diebstähle beim Fußballspiel

Freiburg (ots)

Bei einem Fußballspiel am Samstag, 03.10.2020, auf dem Sportplatz in Obersäckingen kam es zu Diebstählen. Der oder die Täter schlichen in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr in die Umkleidekabinen. Dort stahlen sie aus einer Sporttasche Bargeld. Aus anderen Taschen nahmen die Diebe mehrere Autoschlüssel an sich, legten sie dann wieder, in einem Fall vertauscht, zurück. Zumindest ein geparktes Auto wurde geöffnet und aus einem darin verwahrten Geldbeutel das Geld entwendet. Der erbeutete Bargeldbetrag liegt im dreistelligen Bereich.

