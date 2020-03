Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Nutzfeuer muss gelöscht werden

Legden (ots)

Gegen 15.00 Uhr rückten Kräfte der Feuerwehr zu einem Hof in der Bauerschaft Wehr in Legden aus. Bei einem Feuer von Schlagabraum am Samstagnachmittag, für den nach Angaben des Verursachers eine Genehmigung des Ordnungsamtes vorliegt, sind in der Nähe liegende Autoreifen in Mitleidenschaft gezogen worden. Dies hatte eine enorme Rauchentwicklung zur Folge. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die hinzugerufene Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Luftverunreinigung ein. Im Allgemeinen sind Nutzfeuer bei der jeweiligen Kommune anzumelden und unterliegen bestimmten Auflagen, wie beispielsweise das Einhalten von Mindestabständen und die Verhinderung von Funkenflug oder starker Rauchentwicklung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell