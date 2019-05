Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen / Sturzbetrunken: Fahrzeugführer fiel den Beamten regelrecht entgegen

Lübeck (ots)

Samstagabend (11.05.2019) stoppten Polizeibeamte in Lübeck St. Jürgen einen stark betrunkenen Autofahrer. Er konnte nicht mehr selbstständig stehen und fiel den Beamten beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug buchstäblich in die Arme. Das Ergebnis des Alkoholtests war entsprechend: 2,81 Promille.

Gegen 22:50 Uhr riefen gleich mehrere Verkehrsteilnehmer den Polizeinotruf, weil sie im Bereich der Geniner Straße einen auffälligen Ford Mondeo beobachtet hatten. Nachdem das Fahrzeug zunächst an der Ampelanlage Ecke Malmöstraße trotz Grün erst stark verspätet anfuhr, wurde es danach in starken Schlangenlinien in Richtung Berliner Platz geführt. Ein Funkstreifenwagen des 4. Polizeireviers konnten den Ford kurz darauf stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte der Fahrer aus dem Wagen auszusteigen, war offensichtlich jedoch so stark betrunken, dass er nicht alleine stehen konnte. Er musste von den Beamten gestützt werden. Als die Polizisten einen Alkoholtest mit dem 20-jährigen Lübecker durchführen wollte, setzte dieser das Testgerät an seine Lippen und wollte aus dem Apparat trinken.

In den Räumlichkeiten des 4. Polizeireviers klappte es schließlich - der dort durchgeführte Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,81 Promille. Der junge Mann war jedoch immer noch nicht in der Lage, sich selbstständig fortzubewegen. Weil auch keine Angehörigen erreicht werden konnten, verbrachte er die Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Neben den Übernachtungskosten erwartet den Mann eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Weil er keinen Führerschein besaß, kommt noch eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu.

