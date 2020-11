Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in der öffentlichen Toilette

Übach-Palenberg-ÜbachÜbach-Palenberg-Übach (ots)

Am Mittwoch (25. November) kam es zweimal zu einem Brand eines Mülleimers in der öffentlichen Toilette an der Straße Am Wasserturm. Ob es sich dabei um Brandstiftung handelte, ist Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

