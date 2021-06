Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210607.8 Heide: Brandstifter ermittelt

Heide (ots)

Nachdem es am 25. Mai 2021 in einem Lebensmittelmarkt in Heide gebrannt hatte, hat die Heider Kripo drei Tatverdächtige ermittelt. Bei ihnen handelt es sich um Jugendliche aus Heide im Alter von 16 und 17 Jahren.

Bei einem Feuer in der Süßwarenabteilung von Kaufland in der Marktpassage entstand seinerzeit ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zunächst unbekannte Täter hatten an einem der Regale gezündelt, woraus sich ein kleineres Feuer entwickelte und einen Feuerwehreinsatz erforderlich machte. Die Brandstifter verschwanden zunächst unerkannt. Mittlerweile ist es der Kripo nach der Auswertung von Videomaterial gelungen, zwei 16 Jahre und einen 17 Jahre alten, für das Feuer Verantwortlichen zu ermitteln. Ihren Aussagen zufolge hatten die Jungen einen derart großen Schaden nicht verursachen, sondern lediglich eine Tüte mit einem Feuerzeug ansengen wollen.

Für den entstandenen Sachschaden werden die Jugendlichen aufkommen müssen. Ob sie die Kosten für den Feuerwehreinsatz zu tragen haben, ist noch unklar.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell