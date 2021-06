Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210607.6 Kollmar: Blutprobe nach Fahrradsturz

Kollmar (ots)

Am Samstagabend sind zwei Radler in Kollmar miteinander kollidiert und zu Fall gekommen. Beide Beteiligte zogen sich Verletzungen zu, einer von ihnen schwere. Weil die jungen Männer unter Alkoholeinfluss standen, mussten sie sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Kurz nach 18.00 Uhr waren ein 19- und ein 28-Jähriger auf Fahrrädern nebeneinander auf der Straße Steindeich in Richtung Große Kirchreihe / Kollmar unterwegs. In Höhe der Einmündung Deichreihe stießen die Radler zusammen und stürzten. Während sich der ältere Mann nur leichte Verletzungen zuzog, waren es bei dem jüngeren schwere, so dass er in ein Krankenhaus kam. Beide Männer standen offensichtlich unter Alkoholeinfluss, der eine pustete 2,11 Promille, der andere 2,45. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an.

Die Fahrradtour unter Alkoholeinfluss bringt den Männern aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke ein.

Merle Neufeld

