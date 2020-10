Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision zwischen Pkw und Krad

53894 Mechernich-Obergartzem53894 Mechernich-Obergartzem (ots)

Der Fahrer (34) eines Pkw aus Mechernich beabsichtigte am Donnerstag (16 Uhr) von der Bundesstraße 266 in Höhe des Pendlerparkplatzes nach links in Richtung Obergartzem abzubiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Krad eines 23-Jährigen aus Mechernich. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

