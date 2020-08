Polizei Gütersloh

POL-GT: 12-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Dienstagnachmittag (18.08., 16.38 Uhr) befuhr eine 82-jährige Ford-Fahrerin den Friedhofweg in Schloß Holte und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links auf die Bahnhofstraße, in Richtung Kaunitzer Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 12-jährige Radfahrerin den Geh- und Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Kaunitzer Straße. Beim Abbiegeversuch der Ford-Fahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock kam es zum Zusammenprall, bei dem die 12-Jährige, ebenfalls aus Schloß Holte-Stukenbrock kommend, leicht verletzt wurde.

Das Mädchen wurde anschließend durch einen Rettungswagen vorsorglich und zur ambulanten, medizinischen Behandlung in ein Bielefelder Klinikum gefahren.

