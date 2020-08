Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Diebstahl in Bokel - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - In der Zeit von Sonntag (16.08., 19.00 Uhr) auf Montag (17.08., 15.00 Uhr) wurde durch bislang unbekannte Täter einen Pkw an der Batenhorster Straße in Rietberg-Bokel gestohlen.

Das Fahrzeug war zuvor auf dem Hof des Wohnhauses abgestellt. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen grauen BMW 5er, Baujahr 1995. Der BMW wurde bis zum Diebstahl mit den amtlichen Saisonkennzeichen GT-LU 31 geführt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

