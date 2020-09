Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 11.09.2020 - 13.09.2020 ++

Lüneburg (ots)

++ Presse Lüneburg 11.09.20 - 13.09.20++

Lüneburg

Lüneburg - In eine Gaststätte im Pfarrer-Kneipp-Weg drangen unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein. Sie entwendeten etwas Bargeld.

Lüneburg - Unbekannte brachen im Laufe des Freitags in eine Doppelhaushälfte im Tiergarten ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten Sparbücher und ein Notebook.

Lüneburg - Am frühen Samstagmorgen beobachteten Zeugen einen 26-jährigen Mann, der mit seinem Pkw auf den Stintmarkt fuhr, direkt vor einem Lokal parkte und anschließend in das Lokal ging, um zu feiern. Da er vermutlich jedoch unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, nahm ihn die Polizei mit zur Wache, wo er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben durfte.

Kirchgellersen - Einen 57-jährigen zog die Polizei am Samstag gegen 18 Uhr in der Lüneburger Straße aus dem Verkehr. Der Mann fuhr mit seinem Pkw, obwohl er 1,74 Promille hatte. Er durfte eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Am Sonntag gegen Mitternacht kam es auf einem Parkplatz in der Walter-Böttcher-Straße zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Insgesamt wurden drei Personen verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und informierte die Erziehungsberechtigten. Da zwei Personen auch noch versuchten, falsche Personalien anzugeben und ein Pfefferspray sowie Betäubungsmittel gefunden wurden, wurden weitere Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Am frühen Sonntagmorgen betrat ein 28-jähriger Mann aus bislang ungeklärten Gründen die Altenbrückerstorstraße, hielt einen Pkw an und schlug auf die Motorhaube. Das fanden wiederum die drei Insassen des Pkw nicht so gut. Es kam zu einer Schlägerei, an der schließlich sechs Personen beteiligt waren. U.a. schlugen die Personen mit Gürteln aufeinander ein. Die Polizei beruhigte die Gemüter und leitete Ermittlungsverfahren ein.

Lüchow-Dannenberg

Trunkenheitsfahrt K6 Am frühen Samstagmorgen kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung die Fahrzeugführerin eines Pkw, welcher im Seitengraben der K6 zwischen Gistenbeck und Jiggel stand. Die Beamten stellten bei der 46-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,70 Promille fest. Anschließend wurde die Blutprobenentnahme durchgeführt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ohne Führerschein gefahren (Gusborn) Am Samstagmorgen kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 55-jährigen Pkw-Führer, der mit seinem Opel den Ortsverbindungsweg zwischen Quickborn und Gusborn befuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw-Führer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Schwerer Motorradunfall auf der B195 Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 195 wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 56-Jährige kam zwischen Kaarßen und Stixe alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Lüneburger Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss auf der L231 Auf der Landesstraße 231 ereignete sich am Samstagabend ein Verkehrsunfall. Der 29-jährige Fahrzeugführerführer eines Audis übersah beim Einbiegen auf die L231 den Transporter eines 52-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Anschließend floh der 29-Jährige von der Unfallstelle. Da sich die Insassen des Transportes das Kennzeichen des Unfallflüchtigen merken konnten, konnte die Halteranschrift des Unfallflüchtigen ermittelt werden. Dort wurde der 29-Jährige schlafend auf seinem Sofa vorgefunden. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,72 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der entstandene Sachschaden wird auf 5500,- EUR geschätzt.

Ohne Führerschein und unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gefahren (Hitzacker) Samstagnacht kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen VW aufgrund von Fahrauffälligkeiten in Hitzacker. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-jährige Pkw-Führer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,03 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Gegen den Pkw-Führer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Uelzen

Trunkenheit im Verkehr Freitag, gegen 21:18 Uhr wurde in der Bahnhofstraße, Bad Bevensen, ein 22-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsüberwachung Es wurde am Freitagnachmittag eine Stunde lang die Geschwindigkeit auf der B4, Hoystorfer Berg, kontrolliert. Es wurden 8 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Schnellstes Fahrzeug: 151 km/h, männlich, 44 Jahre. Ein 44-jähriger Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Am Samstag wurden in einer Stunde am gleichen Ort 4 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Schnellster war ein 51-Jähriger mit 133 Km/h.

Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, gegen 07:25 Uhr, wurde eine 47-jährige Frau mit ihrem PKW in Bad Bevensen, Demminer Allee, kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt.

Sachbeschädigung/Ingewahrsamnahmen Am Samstag, gegen 23:45 Uhr, beschädigte ein 27-jähriger Mann in Uelzen, Bohldamm, drei geparkte PKW indem er die Heckscheibenwischer abbrach. Ein Atemalkoholtest ergab 1,88 Promille. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Ebenfalls im Gewahrsam landet ein 45-jähriger Mann am Sonntag, gegen 07:10 Uhr, als er einer Wegweisung nach häuslicher Gewalt am Samstag, 21:30 Uhr, durch Bedrohung der Ehefrau in Bad Bevensen, Am Fuhrenkamp, nicht nachkam und wieder an seinem Wohnort erschien. Ein Alkoholtest konnte aufgrund der extremen Trunkenheit nicht durchgeführt werden. Am Sonntag, gegen 03:55 Uhr, erhielt ein randalierender 19-jähriger Mann aus Bad Bevensen am Schnellenmarkt in Uelzen einen Platzverweis. Gegen 04:20 Uhr wurde er erneut am Ort angetroffen und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Atemalkoholwert 1,71 Promille.

