POL-WES: Wesel - 12-Jährige verletzt

Wesel (ots)

Heute morgen überquerte eine 12-jährige Fußgängerin aus Wesel um 07.25 Uhr die Reeser Landstraße in Höhe der Alte Delog Straße. Hier wurde sie von einem Pkw eines 56-jährigen Weselers erfasst, der die Reeser Landstraße in Richtung Hansaring befuhr. Hierbei erlitt das Mädchen schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Autofahrer das Rotlicht einer Ampel missachtet haben. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufahme sperrten Polizisten den Unfallort teilweise ab.

