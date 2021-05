Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht in der Pettenkoferstraße

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 06.05.2021, im Zeitraum zwischen 09:55 Uhr und 11:30 Uhr, parkte ein 29-jähriger Mann aus Rodalben seinen schwarzen BMW X1 mit PS-Kennzeichen in der Pettenkoferstraße in Pirmasens im Bereich zwischen Krankenhaus und Landauer Straße. Eine bislang unbekannte Person stieß beim Aus- oder Einparken an den geparkten BMW und verursachte einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell