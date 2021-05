Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Zweibrücken (ots)

Am 07.05.2021 befuhren um ca. 07:45 Uhr vier Fahrzeuge, ein Opel Corsa, ein Suzuki Swift, ein Skoda und ein weiterer Opel Corsa in dieser Reihenfolge die Landauer Straße in Richtung Niederauerbacher Kreisel. Die 50-jährige Nutzerin des erstgenannten Opel Corsas musste verkehrsbedingt im Einmündungsbereich zur L471 halten. Die nachfolgenden Fahrer des Suzukis und des Skodas hielten rechtzeitig an, die 32-jährige Fahrerin des zweiten Opel Corsas bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf den Skoda auf, der wiederum auf den Suzuki und dieser auf den ersten Corsa geschoben wurde. Zwei der unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der 45-jährige Fahrer des Skoda wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25000 Euro. |pizw

