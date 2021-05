Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 07.05.2021 ereignete sich um 08:30 Uhr in der Gutenbergstraße ein Verkehrsunfall mit zwei Unfallbeteiligten und einem Sachschaden von ca. 5000 Euro. Ein 60-jähriger Mann befuhr mit seinem Suzuki den kleinen Teilbereich der Gutenbergstraße und wollte an dessen Ende nach rechts in die durchgehende Gutenbergstraße in Richtung des Oberlandesgerichts weiterfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden 57-jährigen Frau mit ihrem Toyota. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell