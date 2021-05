Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Weitere Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am 07.05.2021 teilte um ca. 20:35 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin mit, dass in der Bitscher Straße ein Fahrzeug in Schlangenlinien hinter ihr herfahren würde. Das Fahrzeug, ein grauer Audi, konnte dann in der Ixheimer Straße auf einem Parkplatz kontrolliert werden. Bei dem 45-jährigen Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab hier über 2,3 Promille. Der Mann räumte sofort ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Des Weiteren konnten bei ihm drogenspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Auf der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. |pizw

