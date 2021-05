Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 07.05.2021 ereignete sich um 10:05 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Unfallbeteiligten, bei dem ein Gesamtsachschaden von ca. 5000 Euro entstand. Eine 39-jährige Frau befuhr mit ihrem Nissan die Wattweiler Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und wollte in diese nach links abbiegen. Dabei missachtet sie die Vorfahrt einer von links kommenden 74-jährigen Frau mit ihrem Toyota, die zwar ihren Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts gesetzt hatte und den Eindruck erweckte, in die Wattweiler Straße abbiegen zu wollen, aber dennoch geradeaus weiterfuhr. |pizw

