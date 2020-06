Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Motorradunfall auf der Hattinger Straße

Sprockhövel (ots)

Am Samstag (06.06.) kam es auf der Hattinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer verletzte. Ein 49-jähriger Mercedesfahrer fuhr auf der Hattinger Straße in Richtung Gedulderweg. In Höhe der Einmündung Alte Haase wollte er nach links in die Straße abbiegen. Der hinter ihm fahrende Motorradfahrer musste bremsen und lenkte sein Motorrad nach links, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern. Er verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell