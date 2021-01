Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Rauchender Altpapiercontainer - Feuerwehreinsatz und Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.01.2021, gegen 10 Uhr, wurde Rauch aus einem Altpapiercontainer auf einem Parkplatz bei der Friedrich-Ebert-Schule in der Roggenbachstraße gemeldet. Aus bislang nicht bekanntem Grund geriet darin abgelagertes Altpapier in Brand. Durch die Feuerwehr wurde der Inhalt des Containers gelöscht. Sachschaden entstand nicht. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht zur Klärung der Brandursache mögliche Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Thomas Batzel

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell