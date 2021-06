Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210607.7 Itzehoe: Brandstiftung - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu heute an einem Itzehoer Getränkemarkt eine Papiertonne in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte neben der Tonne auch das Gebäude, so dass ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 01.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Schenefelder Chaussee zu einem Getränkemarkt aus. Dort hatten Unbekannte im rückwärtigen Bereich eine Papiertonne entzündet. Die Flammen griffen auf einen Dachüberstand über und beschädigten eine Kunststofftraufe und die Kunststoffverschalung. Den eingesetzten Feuerwehrleuten gelang es letztlich, den Brand zu löschen und weitere Teile des Gebäudes zu schützen. Der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 3.000 Euro liegen.

Eine Fahndung nach den Brandstiftern verlief erfolglos. Hinweise auf die Täter nimmt die Itzehoer Kripo unter der Rufnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

