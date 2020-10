Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter-Fahrer mit 2,27 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

38440 Wolfsburg, OT Stadtmitte, August-Horch-Passage 02.10.2020, 23.30 Uhr

Am Freitagabend, um 23.30 Uhr, wurde der Fahrer eines E-Scooters in der August-Horch-Passage von der Polizei kontrolliert. Der Mann, es handelte sich um einen 44-Jährigen aus der Samtgemeinde Isenbüttel, war den Beamten zuvor in der Schillerstraße aufgefallen, da er den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Richtung befuhr.

Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Auf Nachfrage, ob er Alkohol zu sich genommen habe, gab der 44-Jährige zunächst an, dass er drei Bier getrunken habe. Einem freiwilligen Atemalkoholtest stimmte er zu und erbrachte dabei ein Ergebnis von 2,27 Promille. Daraufhin korrigierte der Mann seine Aussage und meinte, dass es auch 10 Bier oder mehr gewesen sein könnten.

Er wurde im Anschluss zur Polizeiwache gebracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

