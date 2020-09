Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Von Fahrbahn abgekommen

Rhede (ots)

Sich und andere in Gefahr gebracht hat ein Autofahrer am Samstag in Rhede. Der 19-Jährige hatte gegen 17.20 Uhr die Bundesstraße 67 aus Richtung Borken kommen befahren. Kurz hinter der Ausfahrt in Rhede kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über die Gegenfahrbahn auf den Seitenstreifen. Die Fahrer mehrerer entgegenkommender Autos konnten noch rechtzeitig abbremsen und so eine Kollision verhindern. Ein Drogentest schlug bei dem Bocholter positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC und auf Kokain. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe.

