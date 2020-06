Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 14.06.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wohnungsbrand in Offenbach

Am Samstag, 13.06.2020 gegen 16.45 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Offenbach und die Polizei von Nachbarn zu einem Wohnungsbrand in der Waldstr. in Offenbach gerufen. Beim Eintreffen der Helfer an der Einsatzstelle konnten diese eine starke Rauchentwicklung, aus dem Mehrfamilienhaus kommend, feststellen. Durch die Feuerwehr konnten alle 40 Bewohner des Hauses unverletzt evakuiert werden. Für die Dauer der anschließenden Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr musste die Waldstr. zwischen der Friedens- und Lindenstraße für den Verkehr gesperrt werden. Die Brandwohnung wurde durch die Flammen so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie derzeit unbewohnbar ist. Die anderen Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Sachschadenshöhe kann zurzeit nicht benannt werden. Eine Brandursachenermittlung durch die Kriminalpolizei wurde eingeleitet.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 14.06.2020, Baum PvD

