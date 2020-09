Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Angetrunken von Fahrbahn abgekommen

Gronau (ots)

Im alkoholisierten Zustand ist ein Autofahrer in der Nacht zum Samstag in Gronau gegen einen Baum geprallt. Dazu kam es gegen 02.40 Uhr: Nach ersten Erkenntnissen war der 19-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit von der Konrad-Adenauer-Straße nach links in den Paßweg abgebogen und dabei von der Fahrbahn abgekommen. Der Gronauer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 0,8 Promille hin. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige; ein Arzt entnahm dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

