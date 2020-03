PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus für Samstag, den 14.03.2020:

Hofheim (ots)

1. Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten, Stadtgebiete Eschborn, Bad Soden am Taunus, Schwalbach am Taunus, Flörsheim am Main, Eppstein, 13.03.2020, 11:11 Uhr - 13.03.2020, 15:58 Uhr:

Mindestens acht Mal haben Unbekannte sich telefonisch als Polizeibeamte ausgegeben, um ältere Mitbürger um ihre Ersparnisse zu bringen. Im Laufe des 13.03.2020 riefen sie die Bürgerinnen und Bürger an und meldeten, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe und diese einen Zettel mit dem vermeintlichen Namen des Angerufenen mit sich führten. Die Betrüger fragten nach im Haus befindlichen Wertsachen. Erfreulicherweise blieb es in allen acht Fällen beim Versuch, weil zum einen das Vorhandensein solcher Wertsachen verneint wurde oder weil die Bürgerinnen und Bürger den Betrugsversuch bemerkten. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, bleiben Sie skeptisch. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in Ihrem Haus. Beenden Sie entsprechende Telefonate sofort und verständigen die Polizei über die "110". Vereinbaren Sie keine Geldübergaben oder Ähnliches. Ein gesundes Misstrauen am Telefon ist keine Unhöflichkeit.

1. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, Frankfurter Straße, 65795 Hattersheim am Main, 13.03.2020, 17:53 Uhr:

Bei einem Auffahrunfall in der Frankfurter Straße in Hattersheim am Main wurde eine 24-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Die 24-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten. Ein 60-jähriger Fahrer fuhr daraufhin von hinten auf ihren Pkw auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

2. Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel, Mainzer Landstraße, 65795 Hattersheim am Main, 14.03.2020, 00:40 Uhr:

Durch eine aufmerksame Polizeistreife der Polizei in Hofheim wurde in der Mainzer Landstraße in Hattersheim am Main der 41-jährige Fahrzeugführer eines Ford Fiesta einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei erhärtete sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich weiterhin heraus, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein besaß. Der Fahrer wurde durch die Streife zur Polizei nach Hofheim verbracht. Dort wurde eine Blutprobe durch einen hinzugerufenen Arzt entnommen. Der Fahrer wurde im Anschluss von der Polizeidienststelle nach Hause entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen "Führen eines Pkw unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln" sowie "Fahren ohne Fahrerlaubnis".

