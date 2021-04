Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung Landesmuseum

Trier (ots)

Trier - In der Nacht von Freitag, den 16.04.2021, auf Samstag, den 17.04.2021, kommt es zu insgesamt zwei Sachbeschädigungen an insgesamt zwei Kunstobjekten des Typs "Fuß des Konstantin" des Trierer Landesmuseums. Hierbei haben bisher unbekannte Täter den Fuß im Palastgarten sowie den Fuß vor dem Landesmuseum in Trier mit Farbe besprüht und beschmiert. Die Reinigung zieht erhebliche Beschädigungen der Oberfläche mit sich, welche nun aufwendig restauriert werden müssen.

Die Polizei Trier bittet Zeugen, welche Angaben zur Tat oder Täter machen können, sich unter folgender Telefonnummer zu melden 0651 9779 5210.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell