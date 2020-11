Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an 2 Pkw - Reifen zerstochen

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Bereich Willershausen/Westerhof, Montag, 23.11.2020 zwischen 10:00 und 12:30 Uhr KALEFELD (hs) - Am Montag, 23.11.2020 zwischen 10:00 und 12:30 Uhr wurden im Bereich der L 525 sowie K 603, jeweils in abgesperrten Zufahrtsbereichen in den Wald, zwei berechtigt abgestellte Pkw beschädigt, in dem mit einem spitzen Gegenstand jeweils ein Vorder- und Hinterreifen an den Pkws zerstochen wurde. Der Verkehr auf der L 525 sowie K 603 wurde in diesen Bereichen streckenweise zum Zwecke einer genehmigten Jagdausübung eingeschränkt. Sachdienliche Hinweise an die Polizeistation Kalefeld/Echte werden unter 05553/994740 erbeten.

