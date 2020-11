POL-PDWIL: Flucht nach Verkehrsunfall

Polizeidirektion Wittlich

Verkehrsunfallflucht in Ormont Am Dienstagabend, 17.11.2020 gegen 22:10 Uhr befährt ein Geländewagen die L20 von Ormont in Richtung B265 als ausgangs einer Linkskurve ein unbekanntes dunkles Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkommt, sodass der Fahrer des Geländewagens nur nach rechts in den Graben ausweichen kann um eine Frontalkollision der beiden Fahrzeuge zu verhindern. Am Geländewagen ist Sachschaden entstanden. Der Fahrer des unbekannten schwarzen PKWs - vermutlich Kombi mit deutscher Zulassung - setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

