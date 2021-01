Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. Tuttlingen) Ohne Führerschein unterwegs 24.1.21, 14.30 Uhr

Trossingen (ots)

Ohne Führerschein war am Sonntag ein 28 Jahre alter Mann mit seinem Fiat in der Ernst-Haller-Straße unterwegs. Pech für ihn, da eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife ihn sofort aus einem früheren Vorfall erkannte und das Auto einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann räumte sofort sein Fehlverhalten ein, begründete dies aber damit, dass er zu einem Besuch ins Krankenhaus fahren wollte. Die Beamten belehrten ihn und meldeten den Vorfall an die Führerscheinstelle. Zudem erfolgt gegen ihn nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Seinen Fiat holte ein Verwandter ab.

