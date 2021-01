Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. Tuttlingen) BMW schleudert auf Straßenlaterne 24.1.21, 1 Uhr

Trossingen (ots)

Wegen Schneeglätte und zu viel Alkohol am Steuer ist in der Nacht zum Sonntag eine BMW-Fahrer von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gekracht. Der 30-Jährige fuhr mit seinem Geländewagen auf der Hauptstraße in Richtung Marktplatz, als er ins Schleudern kam. Beim Aufprall wurde die Laterne aus der Verankerung gerissen und erheblich beschädigt. Am BMW entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Der Fahrer blieb zwar unverletzt, musste aber dennoch in ein Krankenhaus, da ihm dort eine Blutprobe abgenommen wurde. Seinen Führerschein behielten die Beamten gleich ein. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

