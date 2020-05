Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Gartenlaube

Winden (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter aus einer unverschlossenen Gartenlaube in der Hauptstraße zwei Kisten Bier, Spirituosen und eine Axt mit Brandmarke. Ob hierbei ein Zusammenhang zu dem Einbruch in den Boule Verein in Winden besteht bedarf weiteren Ermittlungen.

Die Polizei Wörth bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch zu melden (07271-92210).

