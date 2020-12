Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in eine Wohnung sowie eine Praxis

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße; Mittwoch, 02.12.2020, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 03.12.2020, 01:30 Uhr

NORTHEIM (TH) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in der Göttinger Straße in Northeim zu einem Einbruch in ein Mehrparteiengebäude gekommen.

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von 23:30 Uhr bis 01:30 Uhr durch Aufbohren einer Terassentür in die Wohnung der 24-jähr. Geschädigten. Dort wurden diverser Schmuck sowie hochwertige Bekleidungsgegenstände im Gesamtwert von fast 10000 Euro entwendet. Zudem gelangten die unbekannten Täter durch eine unverschlossene Balkontür in die Räumlichkeiten einer angrenzenden Praxis, aus der jedoch keine Gegenstände entwendet wurden.

Durch die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Northeim erfolgte am Donnersagmorgen eine qualifizierte Spurensuche und Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen werden durch das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Northeim übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Tel.: 05551-70050 an die Polizei Northeim.

