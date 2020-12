Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streitigkeiten enden in körperlicher Auseinandersetzung

EinbeckEinbeck (ots)

Dassel-Sievershausen (pap) Ein 44 Jahre alter Mann aus Sievershausen erstattete am Donnerstag, 03.12.2020, gegen 17.50 Uhr bei der Polizei Einbeck Anzeige wegen Körperverletzung. Er erklärte den Beamten, dass er gegen 17.15 mit seinem Fahrrad in Sievershausen die Straße Hinter den Höfen in Richtung Friedhof befuhr. Ihm kam seinen Angaben zufolge auf der sehr engen Straße ein Pkw entgegen, der seine Geschwindigkeit nicht verringerte und auch keine Anstalten zum Ausweichen machte, sodass er sein Rad abbremsen und auf den glitschigen Grünstreifen ausweichen musste. Aus Ärger rief er dem Pkw Fahrer noch etwas zu, was dieser zum Anlass nahm, anzuhalten. Da auch der Anzeigeerstatter anhielt, kam es zu einem verbalen Streit, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der bislang unbekannte Pkw Fahrer brachte den 44-jährigen zu Boden, der, trotz Abwehrmaßnahmen, Verletzungen davontrug. Nachdem der Unbekannte von dem Geschädigten abließ, fuhr er in Richtung der Straße Im Hai davon. Zeugen, die Hinweise auf den Pkw Fahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck oder der Polizeistation in Dassel.

