Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug am Telefon durch Gewinnversprechen

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, OT Hillerse, Nelkenweg; Mittwoch, 02.12.2020, 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr

HILLERSE (TH) Am Mittwochnachmittag ist es in Hillerse durch bislang unbekannte Täter zu einem versuchten Betrug durch ein Gewinnversprechen gekommen. So wurde die 86-jähr. Geschädigte durch eine männliche Person mit bayrischen Akzent angerufen. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie bei einem Gewinnspiel 30000 ,--- Euro gewonnen hätte. Da die Geschädigte jedoch an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, beendete sie das Telefonat.

Die Polizei Northeim weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei solchen angeblichen Gewinnversprechungen nicht auf Geldforderungen von den Anrufern einzugehen, sondern das Telefonat zu beenden und die Polizei über den Anruf zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell