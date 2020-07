Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Radfahrer kollidiert mit Fußgänger

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 23.50 Uhr kam es auf der Hamelner Straße zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Ein 34-jähriger Mann aus Berlin befuhr mit seinem Fahrrad die Hamelner Straße aus Richtung B1 kommend in Richtung Innenstadt. Dabei übersah er offenbar zwei Fußgänger (20 und 21 Jahre alt) die am rechten Fahrbahnrand ebenfalls in Richtung Innenstadt gingen. Ungebremst prallte er gegen den 21-jährigen, aus Bad Laer stammenden Mann. Beide Beteiligten stürzten zu Boden und erlitten dabei Verletzungen. Sie wurden mittels angeforderter Rettungswagen ins Klinikum Lemgo eingeliefert, wo sie stationär verblieben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell