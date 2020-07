Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Kradfahrer bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

(LW) Ein 55-jähriger Mann aus dem Kreis Kleve befuhr mit seinem Krad der Marke Suzuki am Samstagmittag gegen 14.00 Uhr zusammen mit zwei weiteren Kradfahrern die Straße "Funkenbruch" in Richtung Wiembeck. In einer Rechtskurve stürzte der Kradfahrer ohne Fremdeinwirkung und prallte in den Straßengraben. Dabei verletzte er sich schwer und wurde zur stationären Behandlung ins Klinikum Lemgo eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen. Sowohl ein persönlicher Fahrfehler des 55-jährigen aber auch ein plötzlicher Haftungsabriss des Reifens nach dem Überfahren einer Fahrbahnverschmutzung können nicht ausgeschlossen werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell