Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Regenhose und Fahrradschoss entwendet

UslarUslar (ots)

USLAR (zi.) Am 03.12.20 wurden in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr aus einem Fahrradkorb eine Regenhose und ein Fahrradschloss entwendet. Das Rad war vor dem Eingang eines Gebäudes am Graftplatz abgestellt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

